Куин Латифа высказалась о Крисе Ноте, выгнанном из «Великого уравнителя» из-за обвинений в насилии

В конце прошлого года звезду «Секса в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах, а пока разбирались (или нет) в его виновности, актёра на всякий случай выпилили из сиквела «И просто так» и экшена «Великий уравнитель». Очевидно, распереживались, что потенциальный «насильник» начнёт приставать к главной «уравнительнице» Куин Латифе. Оная как раз созрела для комментария по делу.

До сих пор не могу поверить в произошедшее. Такая опасная, деликатная ситуация требует к себе очень уважительного отношения. То, через что он сейчас проходит, — дело личное. Персонаж Криса был, конечно, очень важной частью сериала, и у нас с ним сложилась замечательная экранная химия, просто замечательная. Но я считаю, невзирая ни на что, должна восторжествовать справедливость. Я просто хочу, чтобы всё было сделано по справедливости.

Актриса и продюсер сериала сообщила, что сейчас они с творческой командой раздумывают над тем, как решить вопрос с персонажем Нота Уильямом Бишопом. Нет никаких сомнений в том, что с этой задачей они уж как-нибудь справятся.