Сиськи загораживают: Сидни Суини жалуется, что её игра в «Эйфории» осталась незамеченной

Сидни Суини — едва ли не главная причина для просмотра «Эйфории», вот только никто, внезапно, не обращает внимание на её игру. Меж тем сама актриса уверена, что посмотреть там есть на что — в актёрском плане, разумеется. Тем удивительнее для неё было, когда критики воспылали к ней после сериала «Белый лотос», словно и не было двух сезонов непрерывного обнажения в подростковой драме с Зендеей.

Я горжусь своей ролью в «Эйфории» — думаю, я там отлично сыграла. Но никому нет до этого дела, потому что я обнажалась. Я сыграла в «Белом лотосе», и критики внезапно обратили на меня внимание. Люди любят меня, типа: «О, боже, что же она сделает дальше?». И мне хочется им ответить: «Вы что, не видели „Эйфорию“ или „Рассказ служанки“?

К слову, никаких проблем с обнажёнкой в «Эйфории» у Суини не возникло. Всё было полюбовно, а шоураннер Сэм Левинсон даже шёл ей навстречу, когда актриса считала откровенные сцены лишними.

Но так было не всегда — у девушки уже был печальный опыт. Осталось лишь выяснить, идёт ли речь о «Вуайеристах», сериале «Сплошной отстой!», комедии «Взрослеть на полную», хорроре «Ноктюрн» или ещё каких-то фильмах строго для домашнего просмотра из относительно богатой фильмографии Суини.