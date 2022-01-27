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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сиськи загораживают: Сидни Суини жалуется, что её игра в «Эйфории» осталась незамеченной

Источник: HBO

Сидни Суини — едва ли не главная причина для просмотра «Эйфории», вот только никто, внезапно, не обращает внимание на её игру. Меж тем сама актриса уверена, что посмотреть там есть на что — в актёрском плане, разумеется. Тем удивительнее для неё было, когда критики воспылали к ней после сериала «Белый лотос», словно и не было двух сезонов непрерывного обнажения в подростковой драме с Зендеей.

Я горжусь своей ролью в «Эйфории» — думаю, я там отлично сыграла. Но никому нет до этого дела, потому что я обнажалась. Я сыграла в «Белом лотосе», и критики внезапно обратили на меня внимание. Люди любят меня, типа: «О, боже, что же она сделает дальше?». И мне хочется им ответить: «Вы что, не видели „Эйфорию“ или „Рассказ служанки“?

К слову, никаких проблем с обнажёнкой в «Эйфории» у Суини не возникло. Всё было полюбовно, а шоураннер Сэм Левинсон даже шёл ей навстречу, когда актриса считала откровенные сцены лишними.

Но так было не всегда — у девушки уже был печальный опыт. Осталось лишь выяснить, идёт ли речь о «Вуайеристах», сериале «Сплошной отстой!», комедии «Взрослеть на полную», хорроре «Ноктюрн» или ещё каких-то фильмах строго для домашнего просмотра из относительно богатой фильмографии Суини.

У меня был плохой опыт, когда хотелось вернуться домой и хорошенько помыться, потому что мне было противно. Я не чувствовала себя комфортно с коллегами по съёмкам, и просто не считала, что мой персонаж должен делать это. Это сделало меня ещё более застенчивой, и я не думала, что наберусь смелости высказаться.

Комментарии (11)

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Источник фотографий: Depositphotos

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