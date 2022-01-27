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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Выяснилось, кто будет играть во втором сезоне «Благих знамений»

Источник: Amazon

Наконец-то стали известны подробности актёрского состава второго сезона «Благих знамений». Чтобы не давать лишний повод бросаться к валидолу, сразу можно сказать, главное не изменилось — Майкл Шин и Дэвид Теннант снова появятся на экране в образах ангела Азирафеля и демона Кроули. Также к своим ролям вернутся Джон Хэмм, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Нина Сосанья, Дун Макичен, Глория Обианьо, Лиз Карр, Келин Сепульведа и Шелли Конн.

К касту присоединится Шан Филлипс. Особо прозорливые раскопали, что в далёком 1976 году она снималась в мини-сериале «Я, Клавдий» вместе с Дереком Джекоби, который играет в «Благих знамениях» Метатрона. Вдобавок в актёрский состав второго сезона влились Марк Гэтисс («Шерлок»), что внезапно, учитывая обстоятельства первого сезона, Стив Пембертон («Убивая Еву»), Тим Дауни («Чужестранка»), Рис Шерсмит («Внутри девятого номера»), который, к слову, вернётся к роли Шекспира.

Ещё во втором сезоне появятся Пит Фирман («Волшебники»), Энди Ошо («Я могу уничтожить тебя») и Алекс Нортон («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»). А вот возвращения Бенедикта Камбербэтча (озвучивал Сатану) и Фрэнсис Макдорманд (озвучивала Бога) ждать не стоит.

Теги
КастингБлагие знаменияAmazon
Комментарии (1)

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