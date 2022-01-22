Спасибо Пауку! «Сорвиголова» внезапно ворвался в топ самых популярных сериалов

Невероятные вещи творит «Человек-паук: Нет пути домой». Фильм не только уже собрал в мировом прокате $ 1,6 млрд, но и возродил интерес к одному из участников действа — Сорвиголове. В итоге на неделе с 20 по 26 декабря сериал с Чарли Коксом в главной роли ворвался в Топ-10 самых популярных оригинальных сериалов на стриминге по данным Nielsen.

А вот крайне скромно начинавший «Соколиный глаз» к финалу покорил зрителей, оставив не у дел сразу два сериала Marvel, «Сокола и Зимнего солдата» и «ВандаВижна». У тех к аналогичному моменту времени было 364 млн и 252 млн просмотров соответственно, против 938 млн у спин-оффа Клинта Бартона.

Ну а «Ведьмак» продолжает соревноваться в своей собственной лиге. Несмотря ни на что, зрители смотрят второй сезон.

Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге с 20 по 26 декабря: