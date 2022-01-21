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«Этерна» установила рекорд по просмотрам на «Кинопоиске»

Состоявшаяся вчера премьера первой части эпического фэнтези «Этерна» привлекла к просмотру небывалое число подписчиков онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». В первые сутки полуторачасовой эпизод многосерийной эпопеи посмотрело более 100 тыс. человек, и это лучший результат среди всех оригинальных проектов «Кинопоиска». Прежний рекорд принадлежал мистическому триллеру «Пищеблок».

Есть и ещё одно немаловажное в современных реалиях достижение. После премьеры хэштег #этерна вышел на первое место русскоязычного «Твиттера» и продержался в первой тройке трендов соцсети весь день. Адаптация серии романов Веры Камши «Отблески Этерны» с обширной географией и целой армией персонажей рассказывает о событиях в мире под названием Кэртиана. В основу первой части легла книга «Красное на красном» — открывающий роман книжного цикла.

Четыреста лет назад власть в королевстве Талиг захватила династия Олларов. Потомок законного короля в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов) планирует свергнуть узурпаторов, но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов. Посчитаться с Алвой планирует и юный Ричард Окделл (Денис Нурулин), сын одного из погибших мятежников.

Теги
Этерна
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Источник фотографий: Depositphotos

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