Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 ноября

Геральт сражается с многоножкой в отрывке второго сезона «Ведьмака». Битва в заснеженном лесу.

Эпик без размаха — вышел трейлер фэнтези «Этерна» по романам Веры Камши. Масштабность событий пока не прощупывается.

Ридли Скотт сообщил о прогрессе по сериалу «Чужой». Ему кое-что известно о сценарии проекта.

Джордж Мартин и шоураннеры «Игры престолов» перестали ладить после пятого сезона. Писателю не нравилось, куда Бениофф и Уайсс стали уводить сюжет.

Технофэнтези «Аркейн» официально продлено на второй сезон. И это, пожалуй, лучшая новость дня.

«Колесо времени» — самый популярный новичок этого года. И один из лучших стартов за всю историю Amazon.