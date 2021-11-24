«Ваша честь» по-нашему — вышел тизер российской версии триллера с Олегом Меньшиковым вместо Брайана Крэнстона

Анонсированный этой весной отечественный вариант израильского криминального триллера «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым обзавёлся первым тизером. Как и в американской версии первоисточника, в этой адаптации зрителей ждёт история о судье, спасающем своего сына. Премьера состоится 2 декабря на видеосервисе more.tv.

Главный герой истории — уважаемый, принципиальный судья Михаил Романов (Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Отец собирается везти отпрыска в полицию, но тут выясняется, что сбитый — сын одного из опаснейших преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов не так давно отправил в тюрьму. Чтобы спасти сына от расправы, главный герой пойдёт на всё.

И постер: