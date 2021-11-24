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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

«Колесо времени» — самый популярный новичок этого года

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon спешит отчитаться о первых успехах своей громкой премьеры. По словам главы Amazon Studios Дженнифер Салке, трёхсерийная премьера «Колеса времени» установила рекорд среди всех новых сериалов этого года. Более того, многосерийное фэнтези вошло в пятёрку самых популярных премьер за всю историю цифровой платформы.

Делиться конкретными данными, Салке, конечно же, не стала. Amazon и прочие потоковые сервисы по-прежнему держат информацию о просмотрах при себе и до сих пор размышляют над тем, стоит ли пересмотреть степень прозрачности в отношении рейтингов своих проектов.

Как бы то ни было, второй сезон адаптации знаменитого книжного цикла Роберта Джордана уже снимают, и первые успехи сериала наверняка вселяют в творческую команду энтузиазм.

Фэнтези-эпопея с Розамунд Пайк в главной роли обзавелась продолжением в мае, а в июле сериал вернулся в активное производство. Важные роли в повествовании также играют Дэниел Хенни, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон и Дэрил Маккормак. Заведует проектом шоураннер Рейф Джадкинс.

Теги
Колесо времениAmazon
Комментарии (3)

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