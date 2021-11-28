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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Не знаю, захотят ли меня видеть в трико, когда мне стукнет 50» — почему Джереми Реннер чуть не отказался от роли Соколиного глаза

Источник: Marvel Studios

Сейчас трудно представить, что кто-то может отказаться от роли в фильме Marvel, однако Джереми Реннер однажды чуть этого не сделал. Актёр вспомнил, что перспектива долгосрочного контракта стала поводом для серьёзных сомнений.

Помню, зашёл поговорить с Кевином Файги и Луисом Д’Эспозито. Они показали мне Соколиного глаза из комиксов Ultimates. Тогда как раз вышел «Железный человек», и я сказал: «Мне нравится, что вы делаете. Мне понравился „Железный человек“, вы смогли сделать его правдоподобным». Таким они планировали и Соколиного глаза. Подумал, супер, это значит, подписаться на кучу фильмов о Мстителях и потенциальных проектов о Соколином глазе, то есть, подписаться на всю жизнь. И я такой: «Подождите, значит, я могу быть в трико и в пятьдесят». Это больше всего меня беспокоило. Я сказал: «Не уверен, хочу ли этим заниматься. Не знаю, захочет ли кто-нибудь видеть меня в трико, когда мне будет пятьдесят».

Сейчас Реннеру как раз пятьдесят, и с трико Marvel его пощадил, хоть недавно в образ Соколиного глаза и внесли ряд изменений. Но в остальном актёр не ошибался, с момента выбора этой роли для двукратного номинанта на «Оскар» этот образ пока остаётся самой заметной работой.

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Источник фотографий: Depositphotos

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