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Звезды «Остаться в живых» и «Игры в кальмара» в первом тизере «Бумажного дома» по-корейски

Испанский «Бумажный дом», ставший одним из самых популярных сериалов Netflix, уже породил последователей — свою версию истории готовятся рассказать корейцы, которым выдавать хиты не в первой. А в том, что после успеха «Игры в кальмара» и с её звездой в главной роли зрители ринутся смотреть это новое действо, можно даже не сомневаться.

А вот и первый тизер драмы, получившей подзаголовок Joint Economic Area, со всеми действующими лицами:

В актёрский состав помимо Пак Хэ-су из «Игры в кальмара», который исполнит роль Берлина, вошли также Ю Джи-тхэ (Профессор), Чон Джон-со (Токио) и Ли Вон-джон (Москва), Ким Джи-хун (Денвер), Ли Хён-у (Рио), Ким Джи-хун (Хельсинки), Чан Юн-джу (Найроби), Ли Гю-хо (Осло) и знакомая нам по «Остаться в живых» Ким Юн-джин.

Теги
ВидеоБумажный дом
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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