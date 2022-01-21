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Кровавое месиво: спин-офф «Пацанов» обзавёлся первым тизером

Вселенная «Пацанов» слишком прекрасна, чтобы не дать ей развиваться. Это и сделал Amazon, запустив в производство «Осатанелых» — анимационный спин-офф сериала, как и полагается, кровавый и безбашенный. Премьера случится уже 4 марта, а пока есть первый тизер, не дающий усомниться в серьёзности его намерений:

Проект представляет собой серию не связанных между собой анимационный короткометражек, каждая из которых погрузит зрителей в доселе невиданные глубины вселенной «Пацанов». Нас ждут истории от Сета Рогена, Аквафины, Энди Сэмберга, Джастина Ройланда, Аишы Тайлер и других.

Что до оригинального сериала, премьера третьего сезона намечена на 3 июня.

Теги
ВидеоОсатанелые
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Источник фотографий: Depositphotos

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