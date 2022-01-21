 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Хоумлендер в объективе — третий сезон «Пацанов» обзавёлся тизером с датой выхода Тор и Женщина-Тор в новой броне на концепт-арте экшена «Тор: Любовь и гром» «SuperПерцы 2: Очень старые Перцы» — Джона Хилл согласится сыграть в сиквеле, когда ему стукнет 80 лет Steam начинают блокировать в Китае? 60 лет на службе: «Не время умирать» возвращается в IMAX
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
261
 
Прямая ссылка на новость:

Разработка Lego Star Wars: The Skywalker Saga стала сущим адом

Источник: WB

Уже более двух лет Lego Star Wars: The Skywalker Saga никак не может добраться до релиза. Пять лет разработке, безостановочные кранчи, новый движок, который разработчики ненавидят, низкие зарплаты и пандемия — всё это превратило разработку Lego Star Wars: The Skywalker Saga в настоящий кошмар. Многие бежали из-за неравных срывов, другие скрипели зубами и сидели на попе ровно, но довольных осталось немного — у студии даже сменилось руководство. И это мы говорим про TT Games, чьи игры когда-то выходили чуть ли не каждые два-три месяца, почти не развивались и не давали игрокам нового опыта, но всегда были безумно популярными. Амбициозность The Skywalker Saga оказалась многим не по зубам, а начальство требовало закончить проект в кратчайшие сроки.

Нас шантажировали. Если люди не начинали работать сверхурочно, то у них возникали проблемы

Разработчик, который просто хотел домой

А ведь всех в данной ситуации можно понять. The Skywalker Saga — довольно необычная игра серии. Она не только пересоздает с нуля все Lego-игры по «Звёздным войнам», но и, о чудо, обещает дать игрокам совершенно новый опыт и разнообразие взаимодействия с окружением. Новый трейлер намекает не только на возвращение механик шутеров с укрытиями, что относительно недавно уже были в Lego Star Wars: The Force Awakens, но и на практически свободное исследование далёкой-далёкой галактики, как в какой-нибудь Mass Effect. «Как бы диалоговая» система тоже есть, просто не ждите от неё ничего серьёзного.

В саму игру войдут сюжеты всех девяти фильмов, но и дополнительного контента (см. «попил на DLC») будет много. За предзаказ дают скин классического Оби-Вана Кеноби, а в Deluxe Edition входят семь дополнительных наборов персонажей:

Стоила ли игра страданий авторов? Узнаем 5 апреля на PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox series X|S. А пока что студия TT Games переходит на серию движков Unreal, чтобы хотя бы частично расслабиться и начать жить.

Теги
ВидеоХан Соло: Звёздные войны. ИсторииИзгой-один. Звёздные войны: ИсторииЗвёздные войны: Бракованная партияМандалорецLEGO Star Wars: The Skywalker SagaWBLegoИндустрия
Комментарии

Ещё на эту тему

2LEGO Star Wars: The Skywalker Saga снова перенесли 7LEGO Star Wars: The Skywalker Saga напоминает о себе новым трейлером 1У новой части LEGO Star Wars будет самый крутой стилбук за всю историю «Звёздных войн» 1Геймплейный трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Тоже интересно

Далее на КГ

3
«Шэнмью» — дата выхода и новый трейлер экранизации культовой игры почти четвертьвековой давности
 7
Брайан Кокс по-прежнему сомневается в таланте Джонни Деппа: «Порой его переоценивают»
 0
Стечение мыслей: Уволит ли Microsoft Бобби Котика?
 4
«Она вела себя ужасно» — Дженсен Эклс рассказал о Джессике Альбе на съёмках «Тёмного ангела»
 0
Стечение мыслей: Останется ли Call of Duty на PlayStation?
 9
Премьера «Воланда» состоится на зимние праздники
 6
Джордж Клуни жалуется, что кинотеатры больше не хотят показывать его фильмы
 8
Вот это потеря! Из «Дома Gucci» вырезали секс Леди Гаги и Сальмы Хайек
 6
Новый костюм Алой ведьмы на промо-арте «Доктора Стрэнджа 2»
 5
Ико Ювайс показывает чудеса кунг-фу в трейлере фэнтези-боевика «Убийцы Ву: Кулак возмездия»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 499: «King’s Man: Начало», «Крик», «Трагедия Макбета»
 
2Ноль кадров в секунду – 405: Горгород
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
13ЕВА
 
 
6Телеовощи – 427: Тянут и тянут
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru