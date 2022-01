Разработка Lego Star Wars: The Skywalker Saga стала сущим адом

Уже более двух лет Lego Star Wars: The Skywalker Saga никак не может добраться до релиза. Пять лет разработке, безостановочные кранчи, новый движок, который разработчики ненавидят, низкие зарплаты и пандемия — всё это превратило разработку Lego Star Wars: The Skywalker Saga в настоящий кошмар. Многие бежали из-за неравных срывов, другие скрипели зубами и сидели на попе ровно, но довольных осталось немного — у студии даже сменилось руководство. И это мы говорим про TT Games, чьи игры когда-то выходили чуть ли не каждые два-три месяца, почти не развивались и не давали игрокам нового опыта, но всегда были безумно популярными. Амбициозность The Skywalker Saga оказалась многим не по зубам, а начальство требовало закончить проект в кратчайшие сроки.

Нас шантажировали. Если люди не начинали работать сверхурочно, то у них возникали проблемы Разработчик, который просто хотел домой

А ведь всех в данной ситуации можно понять. The Skywalker Saga — довольно необычная игра серии. Она не только пересоздает с нуля все Lego-игры по «Звёздным войнам», но и, о чудо, обещает дать игрокам совершенно новый опыт и разнообразие взаимодействия с окружением. Новый трейлер намекает не только на возвращение механик шутеров с укрытиями, что относительно недавно уже были в Lego Star Wars: The Force Awakens, но и на практически свободное исследование далёкой-далёкой галактики, как в какой-нибудь Mass Effect. «Как бы диалоговая» система тоже есть, просто не ждите от неё ничего серьёзного.

В саму игру войдут сюжеты всех девяти фильмов, но и дополнительного контента (см. «попил на DLC») будет много. За предзаказ дают скин классического Оби-Вана Кеноби, а в Deluxe Edition входят семь дополнительных наборов персонажей:

Сериал «Мандалорец» — 1 сезон;

Сериал «Мандалорец» — 2 сезон;

Мультсериал «Бракованная партия» — 1 сезон;

Фильм «Изгой-Один»;

Набор «Штурмовики»;

Фильм «Хан Соло»;

Набор персонажей (а может быть просто скинов) из классических Lego-игр по «Звёздным войнам».

Стоила ли игра страданий авторов? Узнаем 5 апреля на PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox series X|S. А пока что студия TT Games переходит на серию движков Unreal, чтобы хотя бы частично расслабиться и начать жить.