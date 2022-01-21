Очень большое на маленьком: киновселенная Годзиллы разжилась сериалом на Apple TV+

Любопытное решение стриминга Apple TV+ — впихнуть огромных кайдзю на маленькие экраны. Упомянутая платформа станет домом для сериала по мотивам Монстроверса, куда входят все последние фильмы про Годзиллу и других Титанов от студии Legendary.

Туманное сюжетное описание звучит следующим образом «после разрушительной битвы между Годзиллой и Титанами, из-за которой пришлось восстанавливать Сан-Франциско, человечество оказалось в новой реальности, где монстры существуют на самом деле . Одна семья находится в начале пути, полном открытий и древних тайн, связывающих главных героев с секретной организацией „Монарх“».

Если мы правильно оцениваем таймлайн, то действие происходит уже после «Годзиллы» 2014 года и до всего остального, включая «Годзиллу против Конга» — последней на сегодняшний день части франчайза.

И хотя идея про Семью с Тайнами совсем не нова, главное — как всё подать. У Apple TV+ уже есть опыт масштабных постановок — то же «Основание» по циклу Айзека Азимова.

Исполнительными продюсерами пока безымянного сериала станут Крис Блэк («Звёздный путь: Энтерпрайз»), Роберт Киркман («Ходячие мертвецы») и Мэтт Фрэкшн (известный комиксист); Блэк также назначен шоураннером.