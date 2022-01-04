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Первоисточник: www.businessinsider.com Прямая ссылка на новость:

«Мортал Комбат» обогнал «Дюну» и «Годзиллу против Конга», став лучшим дебютантом HBO Max в 2021 году

Источник: Warner Bros.

Фантастический боевик по культовому игровому франчайзу одержал решающую победу в битве главных гибридных премьер Warner Bros. прошлого года. Портал Business Insider со ссылкой на уже аналитиков платформы SambaTV сообщает, что за премьерный уик-энд экшен «Мортал Комбат» от режиссёра Саймона Маккуойда, вышедший одновременно на стриминге и в кинотеатрах, сумел привлечь к просмотру наибольшее число зрителей, установив рекорд 2021 года для потокового сервиса HBO Max.

Конкурентов у ансамблевого боевика о легендарном турнире было предостаточно, но никто из них так и не сумел превзойти показатели «Мортал Комбат» в 3,8 млн просмотров — ни фильм-событие «Дюна» Дени Вильнёва, ни кинокомикс Джеймса Ганна «Отряд самоубийц», ни монструозный эпик «Годзилла против Конга», ни уж тем более вышедшая в конце 2021-го «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски.

Фантастический экшен с рейтингом R обошёлся студии в $ 55 млн. В едва теплившемся домашнем прокате фильм сумел наскрести лишь $ 42,2 млн, но помог международный, принёсший фильму $ 83,6 млн. Немудрено, что многие до сих пор ждут официального анонса сиквела.

Вторую строчку самый успешных гибридных релизов Warner Bros. занял «Годзилла против Конга» (3,6 млн просмотров), третью — «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2,8 млн), на четвёртой закрепилась «Матрица: Воскрешение» (2,8 млн), а «Дюна» заняла шестую строчку с 1,9 млн просмотров, уступив новому «Космическому Джему» (2,1 млн).

Теги
Мортал КомбатWarner Bros.HBO Max
Комментарии (6)

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