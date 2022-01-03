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Генерал Стив Карелл и его команда на постере второго сезона «Космических войск»

Даже гравитация бессильна помешать их возвышению. Стриминговый сервис Netflix спешит напомнить, что без лишнего шума отснятый в прошлом году второй сезон «Космических войск» почти готов к выходу — в сети опубликован официальный постер продолжения комедии со Стивом Кареллом. Плакат сообщает точную дату выхода свежих эпизодов — 18 февраля.

Постеры сериала «Космические войска»

Ветерана воздушных сил Марка Р. Нёрда (Карелл) назначают главой нового подразделения — космических сил США. Генерал Нёрд, возглавивший команду талантливых учёных и астронавтов, должен совершить невозможное — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и повторить успех предыдущей лунной миссии. Получается, мягко говоря, не очень.

Помимо Шварца в сериале Грега Дэниелса («Офис») снимаются Джон Малкович, Бен Шварц, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Алексей Воробьёв.

Теги
ГалереяКосмические войскаПостерNetflix
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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