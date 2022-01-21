«Люцифер» обошёл «Игру в кальмара» и «Ведьмака» в топе самых популярных сериалов 2021 года

Всенародная любовь к «Люциферу», неоднократно спасавшая сериал, неискоренима, что он в очередной раз доказал. Фэнтези-драма возглавила итоговый топ самых популярных сериалов 2021 года на стриминге, сформированный на основе еженедельных рейтингов Nielsen — позади осталась даже «Игра в кальмара», абсолютный рекордсмен Netflix. Но, справедливости ради, у корейского триллера и эпизодов в десять раз меньше.

В Топ-15 самых рейтинговых сериалов вошли также «Ты», «Кобра Кай», «Бриджертоны» и «Ведьмак»(/tv/thwwitcher/) от Netflix, а также разбавившие тотальное засилье стриминг-гиганта «Тед Лассо» (Apple TV+), «ВандаВижн» (Disney+) и «Рассказ служанки»(/tv/handmaidstale/) (Hulu).

Полный список самых просматриваемых оригинальных сериалов 2021 года выглядит так: