«Люцифер» обошёл «Игру в кальмара» и «Ведьмака» в топе самых популярных сериалов 2021 года

Всенародная любовь к «Люциферу», неоднократно спасавшая сериал, неискоренима, что он в очередной раз доказал. Фэнтези-драма возглавила итоговый топ самых популярных сериалов 2021 года на стриминге, сформированный на основе еженедельных рейтингов Nielsen — позади осталась даже «Игра в кальмара», абсолютный рекордсмен Netflix. Но, справедливости ради, у корейского триллера и эпизодов в десять раз меньше.
В Топ-15 самых рейтинговых сериалов вошли также «Ты», «Кобра Кай», «Бриджертоны» и «Ведьмак»(/tv/thwwitcher/) от Netflix, а также разбавившие тотальное засилье стриминг-гиганта «Тед Лассо» (Apple TV+), «ВандаВижн» (Disney+) и «Рассказ служанки»(/tv/handmaidstale/) (Hulu).
Полный список самых просматриваемых оригинальных сериалов 2021 года выглядит так:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1NETFLIX9318,342
- 2NETFLIX916,432
- 3NETFLIX7513,636
- 4NETFLIX3012,908
- 5NETFLIX812,356
- 6NETFLIX3011,124
- 7NETFLIX3010,915
- 8NETFLIX409,651
- 9NETFLIX638,892
- 10Hulu468,564
- 11NETFLIX208,301
- 12Apple TV+228,161
- 13NETFLIX108,103
- 14Disney+97,284
- 15NETFLIX167,067
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