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Стив Карелл и его неадекватная команда возвращаются в трейлере второго сезона комедии «Космические войска»

Got you bitches! Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер второго сезона комедии «Космические войска» со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем. Свежие эпизоды подвезут 18 февраля.

Генерал космических сил США Марк Р. Нёрд (Карелл) и его команда возвращаются — правительство даёт своим первопроходцам второй шанс доказать свою полезность стране и обеспечить родине неоспоримое превосходство в современной космической гонке.

В сериале также снимаются Бен Шварц, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Пэттон Освальт. Шоураннерами второго сезона выступают создатель сериала Грег Дэниелс («Офис») и Норм Хискок («Парки и зоны отдыха»). Второй сезон срежиссировал Кен Куопис («Диета из Санта-Клариты»).

Теги
ВидеоКосмические войскаТрейлерNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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