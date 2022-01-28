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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джек Бауэр вернётся в «24 часа», если сценаристы поторопятся

Источник: FOX (US)

Культовый многосерийный боевик «24 часа» по-прежнему остаётся для сериалоделов неприступной крепостью — с продолжением дело стопориться, как и с попытками отпочковать от оригинала проекты с другими главными героями. Ну не настроены зрители следить за сюжетом сериала по вселенной «24 часов» без Джека Бауэра. А что думает исполнитель главной роли о возможном возвращении, которое продюсеры канал FOX время от времени осторожно обещают, но без особых результатов?

А Кифер Сазерленд не против вернуться, правда, при условии, что сценаристы поторопятся, потому что извечный враг Бауэра неумолимо подкрадывается к нему и он вообще-то не молодеет. Своими мыслями о возвращении актёр поделился в беседе с The Guardian.

Я научился говорить: никогда не говори «никогда». Но если сценаристы придумают хорошую идею для продолжения, им лучше поторопиться, потому что я замедляюсь. Время меня нагоняет, и кости становятся хрупче. Может, им стоит взяться за ребут с новыми персонажами, а Джек Бауэр каким-то образом выберется из Китая, чтобы разрешить эту сюжетную линию. К такому я открыт. «24 часа» — одно из моих лучших воспоминаний в жизни. И если появится разумный, логичный способ завершить сюжет или как минимум завершить сюжет моего персонажа, я готов.

Наверное, не совсем тот ответ, на который могли рассчитывать махровые фанаты Джека Бауэра, но и то хлеб — снова увидеть на экране полюбившегося героя и его эпичный финал.

Теги
24 часаFox
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