Тизер «Зачарованных» представил замену старшей сестры в четвёртом сезоне

Их было три, потом стало две, теперь их опять три. Телеканал The CW опубликовал тизер четвёртого сезона мистической драмы «Зачарованные», прошлым летом лишившейся исполнительницы одной из главных ролей Мэделин Манток. Осенью замена ей нашлась в лице Люси Барретт, чей персонаж займёт место выбывшей из повествования старшей сестры Мейси Вон.

Продолжение стартует 11 марта.

Две другие сестры Мэгги (Сара Джеффри) и Мел (Мелони Диас) на месте и продолжают бороться с патриархатом и силами зла, что для них вроде как одно и то же. Над четвёртым сезоном работают новые шоураннеры проекта Джеффри Либер, Джои Фалько и Никки Рена. За производство отвечает CBS Studios.