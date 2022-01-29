 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Капитан Америка и Чёрный Адам спасают Рождество — Крис Эванс записался в праздничный экшен Скалы «Моя задача — контролировать уровень твоего счастья». Вышел тизер веб-сериала «Соцсети» с Любовью Аксёновой Hitman 3 отправляется в Steam и получает второй год поддержки Хвалебные отзывы критиков и новые сцены в финальном трейлере «Крика» Джейсон Айзекс о травле Дж. К. Роулинг: «Я не собираюсь бить её ножом в спину»
СЕРИАЛЫ
195
 
Прямая ссылка на новость:

Тизер «Зачарованных» представил замену старшей сестры в четвёртом сезоне

Их было три, потом стало две, теперь их опять три. Телеканал The CW опубликовал тизер четвёртого сезона мистической драмы «Зачарованные», прошлым летом лишившейся исполнительницы одной из главных ролей Мэделин Манток. Осенью замена ей нашлась в лице Люси Барретт, чей персонаж займёт место выбывшей из повествования старшей сестры Мейси Вон.

Продолжение стартует 11 марта.

Две другие сестры Мэгги (Сара Джеффри) и Мел (Мелони Диас) на месте и продолжают бороться с патриархатом и силами зла, что для них вроде как одно и то же. Над четвёртым сезоном работают новые шоураннеры проекта Джеффри Либер, Джои Фалько и Никки Рена. За производство отвечает CBS Studios.

Теги
ВидеоЗачарованные
Комментарии

Ещё на эту тему

4Дженсен Эклс не рассказал Джареду Падалеки о приквеле «Сверхъестественного» по очень важной причине 26Чернокожий Джокер и Ядовитый Плющ на свежем постере третьего сезона «Бэтвумен» 11Звезда «Стрелы» возвращается — The CW готовит сериал про Джона Диггла

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Стечение мыслей: Давайте обсудим ужасный Steam-релиз Hitman 3
 4
Это конец! Джеймс Ганн готов проститься со «Стражами галактики»
 1
Внезапно! Коллеги по «Вестсайдской истории» поддержали обвинённого в насилии Энсела Элгорта
 4
Гений неожиданных концовок помог Кристоферу Нолану найти новую студию после разрыва с Warner Bros.
 3
«Я сразу в него влюбился» — Аарон Пол о работе с Брайаном Крэнстоном в культовом сериале «Во все тяжкие»
 0
«Назад в кино» — «Мёртвая зона» (The Dead Zone, 1983)
 8
Вот это поворот! Джейсон Момоа вливается в семью «Форсажа 10»
 16
«Я не буду снимать про Годзиллу с огромным пузом» — невероятное признание режиссёра Роланда Эммериха.
 0
Звезда сериала Тима Бёртона о семейке Аддамс делится впечатлениями о работе с режиссёром
 7
Сериал «Мисс Марвел» отправился на пересъёмки (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 500: Юбилей с сюрпризом
 
1Ноль кадров в секунду – 406: 40-ваттный многочлен бандикутит
 
10ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 428: Вуки отрывают руки
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru