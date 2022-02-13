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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Стильный линчеватель на первом кадре сериала «Лунный Рыцарь»

Журнал Empire, удостоившийся чести презентовать эксклюзивные промо-материалы к мартовской многосерийной премьере «Лунный Рыцарь», опубликовал первый официальный кадр из сериала, позволяющий оценить новый костюм центрального персонажа, а также выдержку из интервью с главой Marvel Studios Кевином Файги, который заверил, что история Марка Спектора (Оскар Айзек) не стесняется своей жестокости и мрачного тона, отличного от прежних постановок MCU.

Кадры из сериала «Лунный Рыцарь»

Титульный супергерой безжалостен и задаёт особую атмосферу повествованию, где сплетутся воедино фантастика, экшен и мистический саспенс. По словам Файги, Marvel и Disney+ с помощью «Лунного Рыцаря» раздвигают границы собственных возможностей и готовы рисковать, экспериментируя с тональностью и общим настроением происходящего в кадре.

Насколько слова главы Marvel Studios близки к правде, все желающие смогут оценить в день премьеры — первый эпизод выходит 30 марта

Теги
КадрыГалереяЛунный РыцарьMarvelDisney+Кевин ФайгиОскар Айзек
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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