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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Академия Амбрелла» напоминает о третьем сезоне свежими персонажными постерами

Продолжение фантастических приключений воспитанников Реджинальда Харгривза так медленно добирается до экранов, что пока ничем, кроме очередной пачки персонажных постеров, третий сезон «Академии Амбрелла» поклонников порадовать не может. Хотя не исключено, что трейлер уже на подходе. Как бы то ни было, вот вам свежие афиши от Netflix с известными героями — вид со спины.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

В третьем сезоне сериала по комиксу Джерарда Уэя к своим ролям вернутся Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эллиот Пейдж, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. Руководит проектом шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

О дате возвращения не спрашивайте — её по-прежнему нет, но есть широченное релизное окно под названием «2022 год».

Теги
ПостерыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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