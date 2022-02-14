Экзотические красотки, свежие сплетни и новая любовь — вышел тизер второго сезона «Бриджертонов»

Стриминговый сервис Netflix выбрал идеальный день для публикации свежих новостей о своём многосерийном хите и выкатил в День Святого Валентина тизер второго сезона костюмированной мелодрамы «Бриджертоны». Балы, красавицы, лакеи и смуглые-пресмуглые английские аристократы вернутся в новых эпизодах 25 марта.

В продолжении сериала Шонды Раймс и Криса Ван Дьюсена по романам Джулии Куин повествование сосредоточится на главе семьи Энтони Бриджертоне (Джонатан Бэйли), подыскивающем себе невесту. Объектом его внимания станет недавно прибывшая в Лондон Кейт Шарма (Симон Эшли) — умная и своевольная девица, которая терпеть не может дураков, к которым приписала старшего Бриджертона.

И постер: