«Зло не способно сотворить ничего нового» — фанаты атаковали тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Сегодня состоялась долгожданная премьера — вышел первый тизер самого масштабного сериала Amazon «Властелин колец. Кольца власти», и у фанатов, и без того находящихся на грани нервного срыва после недавно опубликованных постеров и кадров, окончательно лопнуло терпение.

Недовольные надругательством над творчеством Дж. Р. Р. Толкина, коих оказалось большинство, устроили флешмоб под свежеопубликованным роликом, припомнив как нельзя лучше подходящую цитату писателя:

Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра.

И ведь ни убавить, ни прибавить.

В этой ситуации создателям сериала сильно повезло, что счётчик дизлайков на YouTube уже не работает — не иначе, чтобы не травмировать психику производителей такого вот контента. Однако и без этого 61 тыс. лайков при 7,5 млн просмотров выглядит весьма красноречиво.

Как бы то ни было, Amazon в успехе самого дорогого сериала в истории, очевидно, не сомневается — второй сезон уже заказан, и подготовка к съёмкам идёт полным ходом. А если вас смущают чёрные гномы или эльфы, то вы, как тонко намекнула одна из продюсеров «Колец власти», вероятнее всего, расист.

Премьера, которую нельзя пропустить, состоится 2 сентября.