 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Зло не способно сотворить ничего нового» — фанаты атаковали тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти» Марк Уолберг и Мэл Гибсон разыгрывают нешуточную драму в фильме «Отец Стю» (трейлер) Дуэйн Джонсон готовит сюрприз геймерам — он работает над экранизацией очень известной видеоигры «Мэр Кингстауна» Тейлора Шеридана получил второй сезон «Интервью с вампиром» показало свои первые кадры в сборном трейлере проектов AMC+
54
СЕРИАЛЫ
13 364
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

«Зло не способно сотворить ничего нового» — фанаты атаковали тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Источник: Amazon

Сегодня состоялась долгожданная премьера — вышел первый тизер самого масштабного сериала Amazon «Властелин колец. Кольца власти», и у фанатов, и без того находящихся на грани нервного срыва после недавно опубликованных постеров и кадров, окончательно лопнуло терпение.

Недовольные надругательством над творчеством Дж. Р. Р. Толкина, коих оказалось большинство, устроили флешмоб под свежеопубликованным роликом, припомнив как нельзя лучше подходящую цитату писателя:

Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра.

И ведь ни убавить, ни прибавить.

В этой ситуации создателям сериала сильно повезло, что счётчик дизлайков на YouTube уже не работает — не иначе, чтобы не травмировать психику производителей такого вот контента. Однако и без этого 61 тыс. лайков при 7,5 млн просмотров выглядит весьма красноречиво.

Как бы то ни было, Amazon в успехе самого дорогого сериала в истории, очевидно, не сомневается — второй сезон уже заказан, и подготовка к съёмкам идёт полным ходом. А если вас смущают чёрные гномы или эльфы, то вы, как тонко намекнула одна из продюсеров «Колец власти», вероятнее всего, расист.

Премьера, которую нельзя пропустить, состоится 2 сентября.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
 
Феанор
Лучший комментарий
+84

Снова "токсичные фанаты(с)" старых книжек и фильмов не дают очередной корпорации "добра" всех накормить говном с лопаты под видом шоколада! Нужно немедленно еще что-нибудь запретить, удалить, ну или хотя бы переименовать!
Комментарии (54)

Ещё на эту тему

82Боевая Галадриэль и прочие герои в тизере эпика «Властелин колец. Кольца власти» 101А чем вас не устраивают чёрные эльфы? Авторы приквела «Властелина колец» ответили на критику сериала 93Лики Средиземья на первых кадрах из эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 12
Сегодня — техническое обслуживание сайта
 10
«Анчартед» заметно обозначил своё присутствие на карте отечественного проката
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 7–13 февраля
 4
Until Dawn получит ремейк?
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 7–13 февраля
 82
Боевая Галадриэль и прочие герои в тизере эпика «Властелин колец. Кольца власти»
 0
«Проект „Адам“», «Серый человек» и остальные кинохиты Netflix в специальном ролике для «Супербоула»
 9
Оскар Айзек безумствует в свежем промо-ролике «Лунного Рыцаря»
 48
Вот так камео! Вышел трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем и кое-кем ещё
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 409: Бесконечный пиздёж
 
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 431: Крякнутое человечество
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 502: «Падение Луны» и зашкварное мнение
 
9Ноль кадров в секунду – 408: Кек Мандалорец
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru