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Берсерки завоёвывают Англию в трейлере эпического экшена «Викинги: Вальхалла»

Невероятные приключения варягов вдали от родины вот-вот начнутся. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер условно исторического эпика «Викинги: Вальхалла». Продолжение «Викингов» Майкла Хёрста выходит на цифровой платформе 25 февраля.

События разворачиваются в начале XI века и рассказывают о славных странствиях к английским берегам молодых северных воинов — легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его воинственной, своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Сигурдссона (Лео Сатер).

В сериале шоураннера Джеба Стюарта («Крепкий орешек») также снимаются Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.

Дублированный трейлер:

И постер:

Постеры сериала «Викинги: Вальхалла»
Теги
ВидеоВикинги: ВальхаллаТрейлерNetflix
Комментарии (1)

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