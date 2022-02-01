Принцесса-алкоголичка возвращается в трейлере четвёртой части фэнтези «Разочарование»

Сумасшедшие приключения в Дримлэнде и за его пределами продолжаются! Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер четвёртой части анимационного фэнтези «Разочарование» от Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама»). Сериал возвращается с новыми эпизодами 9 февраля.
Живущая в захудалом королевстве Дримлэнд принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и верный друг эльф Эльфо продолжат свои невероятные, незабываемые странствия и переживут новые приключения, в которые обязательно втянут остальных обитателей сказочных земель.
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Основных героев озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.
И постер:
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