Принцесса-алкоголичка возвращается в трейлере четвёртой части фэнтези «Разочарование»

Сумасшедшие приключения в Дримлэнде и за его пределами продолжаются! Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер четвёртой части анимационного фэнтези «Разочарование» от Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама»). Сериал возвращается с новыми эпизодами 9 февраля.

Живущая в захудалом королевстве Дримлэнд принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и верный друг эльф Эльфо продолжат свои невероятные, незабываемые странствия и переживут новые приключения, в которые обязательно втянут остальных обитателей сказочных земель.

Основных героев озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.

И постер: