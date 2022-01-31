Фанаты требуют фильм по «Звёздным войнам» от Брайс Даллас Ховард

У Рона Ховарда со «Звёздными войнами» не сложилось — все мы помним «Хана Соло» и его эпический кассовый провал. Но, быть может, у дочки получится лучше — Брайс Даллас Ховард уже режиссировала эпизоды «Мандалорца» и *его нового спин-оффа, и теперь фанаты требуют выдать талантливой девушке собственный фильм (а можно сразу три).

Всему виной последний вышедший эпизод «Книги Бобы Фетта», который действительно стал глотком свежего воздуха, благо планка была не высока. Вот только, чья эта заслуга, постановщицы или парня в шлеме, большой вопрос — но только не для интернет-пользователей, которые уже всё решили.

Понятно, что фанатские хотелки волнуют Disney в последнюю очередь, но шансы Брайс Даллас Ховард отнюдь не малы. Срежиссированные ею эпизоды «Мандалорца» (Главы 4 и 10) были также хороши, а ещё она женщина.

И на случай, если вы, как и мы, запутались в предстоящих «Звёздных войнах»: фильму Тайки Вайтити быть, продюсерскому проекту Кевина Файги — тоже, а вот «Разбойную эскадрилью» от постановщицы «Чудо-женщины: 1984» Пэтти Дженкинс предусмотрительно свернули.