 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дуэйн Джонсон готовит сюрприз геймерам — он работает над экранизацией очень известной видеоигры Второй сезон фэнтези «Тень и кость» ушёл в производство — съёмки начались вчера «Несносные пришельцы» — анонс, сэйю, авторы и тизер новой аниме-экранизации классической манги «Я не буду снимать про Годзиллу с огромным пузом» — невероятное признание режиссёра Роланда Эммериха Враг у ворот: новый трейлер Sniper Elite 5 демонстрирует противостояние снайперов
8
КИНО
СЕРИАЛЫ
702
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Фанаты требуют фильм по «Звёздным войнам» от Брайс Даллас Ховард

Источник: Disney+ / Universal Pictures

У Рона Ховарда со «Звёздными войнами» не сложилось — все мы помним «Хана Соло» и его эпический кассовый провал. Но, быть может, у дочки получится лучше — Брайс Даллас Ховард уже режиссировала эпизоды «Мандалорца» и *его нового спин-оффа, и теперь фанаты требуют выдать талантливой девушке собственный фильм (а можно сразу три).

Всему виной последний вышедший эпизод «Книги Бобы Фетта», который действительно стал глотком свежего воздуха, благо планка была не высока. Вот только, чья эта заслуга, постановщицы или парня в шлеме, большой вопрос — но только не для интернет-пользователей, которые уже всё решили.

Понятно, что фанатские хотелки волнуют Disney в последнюю очередь, но шансы Брайс Даллас Ховард отнюдь не малы. Срежиссированные ею эпизоды «Мандалорца» (Главы 4 и 10) были также хороши, а ещё она женщина.

И на случай, если вы, как и мы, запутались в предстоящих «Звёздных войнах»: фильму Тайки Вайтити быть, продюсерскому проекту Кевина Файги — тоже, а вот «Разбойную эскадрилью» от постановщицы «Чудо-женщины: 1984» Пэтти Дженкинс предусмотрительно свернули.

Теги
Книга Бобы Фетта
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

12Брайс Даллас Ховард по уши в неприятностях на первом официальном кадре фильма «Мир Юрского периода: Господство» 8Новая героиня «Мира Юрского периода: Господства» на свежем кадре с Крисом Праттом 8«Кобра Кай» круче «Ведьмака» и «Книги Бобы Фетта» — опубликован топ самых популярных сериалов 16Готовьтесь! «Книга Бобы Фетта» преподнесёт вам большой сюрприз

Тоже интересно

Далее на КГ

12
«Мы правда собираемся сделать это?» — Бен Уишоу присоединился к критике гей-сцены «007: Не время умирать»
 0
«Корпоративная рабыня хочет, чтобы маленькая девочка-призрак исцелила её» — новый трейлер и авторы аниме о сердобольной лоле-призраке
 9
Возрадуйтесь! Эротику с Аной де Армас и Беном Аффлеком наши зрители увидят на больших экранах
 21
Sony покупает авторов Halo и Destiny
 2
Final Fantasy VII — 25 лет! Авторы готовят для фанатов подарки
 0
Девочки против мехов: анонс аниме «Алиса — механизм Эгиды»
 10
Кровища и мобильные телефоны — прогрессивная «Техасская резня бензопилой» в новом трейлере
 0
«Король огненной охоты» — новый фэнтезийный постапокалипсис от авторов «Настоящих слёз» и «Призрака в доспехах»
 0
«Следы холодной стали» — авторы, дата выхода и другие подробности аниме-экранизации популярной игровой серии
 1
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 429: Отмена Судного дня
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 500: Юбилей с сюрпризом
 
1Ноль кадров в секунду – 406: 40-ваттный многочлен бандикутит
 
11ЕВА – 461: Королева-няша
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru