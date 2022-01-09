 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Несносные пришельцы» — анонс, сэйю, авторы и тизер новой аниме-экранизации классической манги КГ играет: Spider-Man: Miles Morales Комедийное аниме «Агрессивная Рэцуко» получит пятый сезон «Ликорис Рекойл» — анонс и тизер оригинального аниме про «абсурдную повседневную жизнь» двух девушек
СЕРИАЛЫ
566
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Готовьтесь! «Книга Бобы Фетта» преподнесёт вам большой сюрприз

Источник: Disney+

Финал второго сезона «Мандалорца» заставил зрителей подбирать с пола челюсти — переплюнуть камео Люка Скайуокера кому-либо будет сложно, но «Книга Бобы Фетта» постарается это сделать. По крайней мере, если верить исполнителю главной роли — Темуэра Моррисон обещает, что для нас заготовлена масса сюрпризов и настоятельно рекомендует дождаться финального эпизода. Придётся поверить на слово.

«Книга Бобы Фетта» — сериал, полный сюрпризов. Да, у нас на подходе кое-что очень крутое. Просто дождитесь седьмого эпизода!

У СМИ, разумеется, есть своё мнение на этот счёт — ещё раньше появилась информация, что в сериале появится не кто-нибудь, а сам Харрисон Форд, прилично омоложенный. Вроде как, он провёл три дня в Лондоне на съёмках заключительного эпизода. Впрочем, The Sun — не то издание, которому стоит беспрекословно доверять.

Пока вышло два эпизода «Книги Бобы Фетта», и критики в восторге. Чего нельзя сказать от простых зрителях — 74% свежести на Rotten Tomatoes весьма точно отражает увлекательность происходящего на экране.

Теги
Книга Бобы Фетта
Комментарии

Ещё на эту тему

14Роберт Родригес и Темуэра Моррисон за кулисами «Книги Бобы Фетта» 4Стильные напарники на постере сериала «Книга Бобы Фетта» 5Студия Disney не даёт посторонним играть с классическими персонажами вроде Бобы Фетта 2Криминальные разборки с экшеном в свежем тизере «Книги Бобы Фетта»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Новые фильмы 10–16 января 2022 года: «King's Man: Начало», «Крик» и другие новинки кино
 3
Домашнее видео с Галь Гадот стало самым популярным в 2021 году
 1
«Назад в кино» — «Бинго-Бонго» (Bingo Bongo, 1982)
 5
Хорошего злодея должно быть много. Винсент Д'Онофрио набрал вес для роли Кингпина в «Соколином глазе»
 0
Второй сезон фэнтези «DOTA: Кровь дракона» обзавёлся трейлером
 1
«Я плохой парень» — Билл Мюррей рассказал о своей роли в «Человеке-муравье 3»
 4
«Человек-паук: Нет пути домой» обошёл в домашнем прокате «Титаник»
 5
Бен Аффлек — Супермен и Майкл Рукер — Лекс Лютор: предел воображения режиссёра Кевина Смита
 0
Телеовощи. Выпуск 426: Деды и бубубен
 14
«Я даже не знала, на кого прослушиваюсь!» — Рэйчел Зеглер рассказала о пробах на роль Белоснежки
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
 
5Телеовощи – 425: Боба Фетт среднего возраста
 
9Ноль кадров в секунду – 402: Тамагочи-милиционер
 
7ЕВА – 458: Затишье перед бурей
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru