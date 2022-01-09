Готовьтесь! «Книга Бобы Фетта» преподнесёт вам большой сюрприз

Финал второго сезона «Мандалорца» заставил зрителей подбирать с пола челюсти — переплюнуть камео Люка Скайуокера кому-либо будет сложно, но «Книга Бобы Фетта» постарается это сделать. По крайней мере, если верить исполнителю главной роли — Темуэра Моррисон обещает, что для нас заготовлена масса сюрпризов и настоятельно рекомендует дождаться финального эпизода. Придётся поверить на слово.

«Книга Бобы Фетта» — сериал, полный сюрпризов. Да, у нас на подходе кое-что очень крутое. Просто дождитесь седьмого эпизода!

У СМИ, разумеется, есть своё мнение на этот счёт — ещё раньше появилась информация, что в сериале появится не кто-нибудь, а сам Харрисон Форд, прилично омоложенный. Вроде как, он провёл три дня в Лондоне на съёмках заключительного эпизода. Впрочем, The Sun — не то издание, которому стоит беспрекословно доверять.

Пока вышло два эпизода «Книги Бобы Фетта», и критики в восторге. Чего нельзя сказать от простых зрителях — 74% свежести на Rotten Tomatoes весьма точно отражает увлекательность происходящего на экране.