Шпионский сериал «Медленные кони» с Гэри Олдманом обзавёлся первыми кадрами

Шестисерийный сериал Apple TV+ «Медленные кони» о группу агентов британской разведки MI6, из-за своих служебных промашек «слитых» в менее престижное подразделение, обзавёлся первыми официальными кадрами. Двухсерийная премьера запланирована на 1 апреля.

Джексон Лэмб в исполнении Гэри Олдмана выкинут на обочину жизни не из-за некомпетентности, а потому что характер сложный. По той же причине довольствоваться своим положением не у дел он точно не будет и попытается изменить ситуацию в свою пользу.

Сериал снимается по одноимённому роману Мика Херрона. В проекте заняты Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Фредди Фокс, Джек Лауден, Сэм Хэзелдайн, Дастин Демри-Бёрнс и другие.