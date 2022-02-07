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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Шпионский сериал «Медленные кони» с Гэри Олдманом обзавёлся первыми кадрами

Источник: Apple TV+

Шестисерийный сериал Apple TV+ «Медленные кони» о группу агентов британской разведки MI6, из-за своих служебных промашек «слитых» в менее престижное подразделение, обзавёлся первыми официальными кадрами. Двухсерийная премьера запланирована на 1 апреля.

Джексон Лэмб в исполнении Гэри Олдмана выкинут на обочину жизни не из-за некомпетентности, а потому что характер сложный. По той же причине довольствоваться своим положением не у дел он точно не будет и попытается изменить ситуацию в свою пользу.

Кадры из сериала «Медленные кони» Кадры из сериала «Медленные кони» Кадры из сериала «Медленные кони» Кадры из сериала «Медленные кони» Кадры из сериала «Медленные кони»

Сериал снимается по одноимённому роману Мика Херрона. В проекте заняты Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Фредди Фокс, Джек Лауден, Сэм Хэзелдайн, Дастин Демри-Бёрнс и другие.

Теги
Медленные кониApple TV+
Комментарии (4)

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