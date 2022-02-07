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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кунал Нэйэр не готов к воссоединению друзей из «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Участника главного актёрского состава «Теории большого взрыва» Кунала Нэйэра, задействованного в промо-кампании сериала Apple TV+ «Подозрение», продолжают пытать вопросами о знаменитом гик-ситкоме.

В беседе с Metro UK исполнителю роли Раджеша Кутраппали пришлось отвечать на вопрос, стоит ли зрителям в ближайшем будущем ожидать грандиозного воссоединения. Нэйэр обнадёживать не стал.

С окончания «Теории» прошло всего два года! Нам нужно чуточку постареть. Сейчас мы как раз живём в мире этих самых реюнионов и мы до такого пока не дозрели. Не получится организовать воссоединение, если оно будет выглядеть как новый сезон, время ещё не пришло. И это не значит, что мы собираемся снимать новый сезон!

Да, в будущем, реюнион возможен, но не сейчас.

Видимо, махровым фанатам придётся запастись терпением и подождать несколько лет, прежде чем убелённые сединами «старички» соскучатся друг по другу и дозреют-таки до общих посиделок на камеру.

Теги
Теория большого взрыва
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