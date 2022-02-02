Звезда «Теории большого взрыва» рассказал о жертвах, на которые пошёл ради ситкома

Один из самых популярных ситкомов с армией фанатов «Теория большого взрыва» ушёл с экранов в 2019 году, продержавшись в эфире канала CBS двенадцать сезонов. И хотя рейтинги у сериала по-прежнему были отличные, а зрители ждали продолжения, актёрский состав и авторы решили полюбовно разойтись.

За годы работы на одной съёмочной площадке участники проекта умудрились не рассориться, но это не значит, что беспрерывное участие в многолетнем проекте всем далось легко. Например, Кунал Нэйэр, исполнитель роли Раджеша Кутраппали, погостивший в блоке Sunday Brunch британского Channel 4, рассказал, скольких жертв ему стоили съёмки в «Теории».

Думаю, тогда для всех нас самое время было двигаться дальше, навстречу новым начинаниям в нашей жизни. Люди не осознают, скольких жертв стоят съёмки даже одного сезона. Я, живущий вдалеке от своих родных в Индии, пропустил множество рождений, похорон, годовщин. Тогда для меня и всех нас настал час больше времени проводить с нашими семьями.

В общем, даже если прощание и вышло исключительно трогательным, утопив творческую команду и зрителей в слезах, оно же подарило и некоторое облегчение — по крайней мере, которым участникам каста точно.