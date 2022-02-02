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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Новый секси-наряд императора Ли Пейса на первом кадре из продолжения «Основания» Айзека Азимова

Продолжение многосерийного фантастического эпика «Основание» по романам Айзека Азимова давным-давно в активном производстве, и видеосервис Apple TV+ делится первым кадром из второго сезона. На снимке знающий толк в стильных одеяниях император Галактики (Ли Пейс) и чём-то спорит с отцом психоистории Гэри Сэлдоном (Джаред Харрис).

Кадры из сериала «Основание»

Вдобавок появились новости кастинга — актёрский состав второго сезона пополнился десятью новичками. В продолжение записались Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир, Сандра И Сенсиндивер, Элла-Рэй Смит, Димитри Леонидас, Бен Дэниелс, Холт Маккэллани, Микаэл Персбрандт, Рэйчел Хаус и Нимрат Каур.

Масштабной постановкой, рассказывающей о команде изгоев, спасающих Галактическую Империю от разрушения, руководит шоураннер Дэвид С. Гойер («Человек из стали»). Производство курирует Skydance Television.

Теги
КадрыОснованиеApple TV+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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