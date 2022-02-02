«Мэр Кингстауна» Тейлора Шеридана получил второй сезон

Paramount+ основательно сдружился с талантливым многостаночником Тейлором Шериданом («Ветреная река») — стриминговый сервис заказал съёмки второго сезона криминальной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером.

И ничего удивительного в решении видеосервиса нет — стартовавший в ноябре проект Шеридана сейчас занимает второе место по просмотрам, пропустив вперёд его же сериал, приквел «Йелоустоуна» под названием «1883».

В центре драмы о социальном неравенстве, расизме и коррупции находится влиятельное семейство Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Городок, в котором царит беззаконие, возглавляет мэр Майк Макласки (Реннер).

В сериале также снимаются Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли и Эмма Лэйрд. В команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Шериданом и Реннером входит Антуан Фукуа (« Тренировочный день»).