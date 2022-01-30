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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Капитан Пикар и его враг Кью на кадрах второго сезона космофантастики «Звёздный путь: Пикар»

В преддверие весенней премьеры стриминговый сервис Paramount+ опубликовал в сети подборку кадров из первых двух эпизодов второго сезона «Звёздного пути: Пикара» с Патриком Стюартом, где особый упор сделан на появлении важной фигуры из прошлого главного героя — могущественного злодея Кью в исполнении Джона Де Лэнси.

Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар» Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар» Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар» Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар»

Продолжение космических приключений от шоураннера Майкла Шейбона («Джон Картер»), где главным героям предстоит бороться с самим временем, стартует на цифровой платформе 3 марта.

Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар» Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар» Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар»

В актёрском составе также значатся Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди, Брент Спинер и Вупи Голдберг.

Теги
КадрыГалереяЗвёздный путь: Пикар
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Источник фотографий: Depositphotos

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