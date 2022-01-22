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Вупи Голдберг и Патрик Стюарт в трейлере второго сезона космофантастики «Звёздный путь: Пикар»

Помимо злодея Кью (Джон Де Лэнси) во вселенную «Звёздного пути» возвращается мудрая барменша Гайнэн в исполнении Вупи Голдберг, которая за чайком расскажет капитану Пикару (Патрик Стюарт), что ответы на свои вопросы он ищет не там где надо бы. В сети появился свежий трейлер второго сезона космических приключений «Звёздный путь: Пикар», сообщающий точную дату возвращения — открывающий эпизод продолжения выйдет на цифровой платформе Paramount + 3 марта.

В проекте под руководством шоураннера Майкла Шейбона («Джон Картер») также снимаются Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер.

И минималистичный постер:

Постеры сериала «Звёздный путь: Пикар»
Теги
ВидеоЗвёздный путь: ПикарТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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