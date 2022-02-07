Новые сериалы недели: драма о русской аферистке от создательницы «Бриджертонов»

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Netflix

Сериал расскажет о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, известной как Анна Делви. В основу взята реальная история. После переезда в Нью-Йорк Анна создала вымышленную личность и пять лет успешно притворялась богатой наследницей из Германии, пока её не осудили за мошенничество.

Свежий проект Шонды Раймс предлагает понаблюдать за своеобразной историей успеха на примере реальной личности — аферистки, сумевшей запудрить мозги доверчивым американским богачам. При этом финал знакомым с историей главной героини хорошо известен.