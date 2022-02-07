Новые сериалы недели: драма о русской аферистке от создательницы «Бриджертонов»

Передохнём от телевизионных и стриминговых релизов. Неделя выдастся относительно спокойной, и в списке новых сериалов всего одна заметная премьера — потоковый гигант Netflix выкатит мини-сериал «Изобретая Анну» со звездой «Озарка» Джулией Гарнер в главной роли.
Среда, 9 февраля
мультфильм, семейный, комедия, фэнтези
В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш
Создатель Мэтт Гроунинг
События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.
фантастика, приключенческий
В ролях Темуэра Моррисон, Мин-На Вэн, Дженнифер Билз
Создатель Джон Фавро, Дэйв Филони
Первый сезон спин-оффа «Мандалорца» завершится седьмым эпизодом и пока продления на второй сезон не получил — стриминговый сервис Disney+ хранит молчание.
Пятница, 11 февраля
драма
В ролях Джулия Гарнер, Кэти Лоус, Лаверна Кокс, Анна Кламски, Ариан Мойед, Андерс Холм
Создатель Шонда Раймс
Сериал расскажет о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, известной как Анна Делви. В основу взята реальная история. После переезда в Нью-Йорк Анна создала вымышленную личность и пять лет успешно притворялась богатой наследницей из Германии, пока её не осудили за мошенничество.
Свежий проект Шонды Раймс предлагает понаблюдать за своеобразной историей успеха на примере реальной личности — аферистки, сумевшей запудрить мозги доверчивым американским богачам. При этом финал знакомым с историей главной героини хорошо известен.
комедия
В ролях Кэт Деннингс, Бренда Сонг, Лекс Скотт Дэвис, Горан Вишнич, Бет Грант, Шэй Митчелл
Создатель Джордан Уэйс
В центре истории — молодая женщина, которую совсем недавно бросил бойфренд. Главной героине предстоит заново открыть для себя мир женской дружбы, на который она махнула рукой, когда начала встречаться со своим бывшим.
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