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Новые сериалы недели: драма о русской аферистке от создательницы «Бриджертонов»

Источник: Netflix

Передохнём от телевизионных и стриминговых релизов. Неделя выдастся относительно спокойной, и в списке новых сериалов всего одна заметная премьера — потоковый гигант Netflix выкатит мини-сериал «Изобретая Анну» со звездой «Озарка» Джулией Гарнер в главной роли.

Среда, 9 февраля

 
Сезон4
Netflix
Разочарование Disenchantment

мультфильм, семейный, комедия, фэнтези

В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш

Создатель Мэтт Гроунинг

События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Книга Бобы Фетта The Book of Boba Fett

фантастика, приключенческий

В ролях Темуэра Моррисон, Мин-На Вэн, Дженнифер Билз

Создатель Джон Фавро, Дэйв Филони

Первый сезон спин-оффа «Мандалорца» завершится седьмым эпизодом и пока продления на второй сезон не получил — стриминговый сервис Disney+ хранит молчание.

Видео

Пятница, 11 февраля

 
Премьера+
Netflix
Изобретая Анну Inventing Anna

драма

В ролях Джулия Гарнер, Кэти Лоус, Лаверна Кокс, Анна Кламски, Ариан Мойед, Андерс Холм

Создатель Шонда Раймс

Сериал расскажет о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, известной как Анна Делви. В основу взята реальная история. После переезда в Нью-Йорк Анна создала вымышленную личность и пять лет успешно притворялась богатой наследницей из Германии, пока её не осудили за мошенничество.

Свежий проект Шонды Раймс предлагает понаблюдать за своеобразной историей успеха на примере реальной личности — аферистки, сумевшей запудрить мозги доверчивым американским богачам. При этом финал знакомым с историей главной героини хорошо известен.

Видео

 
Сезон2
Hulu
Куколка Dollface

комедия

В ролях Кэт Деннингс, Бренда Сонг, Лекс Скотт Дэвис, Горан Вишнич, Бет Грант, Шэй Митчелл

Создатель Джордан Уэйс

В центре истории — молодая женщина, которую совсем недавно бросил бойфренд. Главной героине предстоит заново открыть для себя мир женской дружбы, на который она махнула рукой, когда начала встречаться со своим бывшим.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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