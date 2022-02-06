Чёрная вдова в униформе — новый концерт-арт Елены Беловой для сериала «Соколиный глаз»

Новый концепт-арт «Соколиного глаза» показал неиспользованный дизайн костюма Елены Беловой. С точки зрения стиля у её персонажа богатая история. Все, кто смотрел «Чёрную вдову», знают, в конце фильма Белова отдаёт Романофф свой любимый жилет. Он удобный, в нём много карманов, а главное, это первая вещь из одежды, которую она выбрала себе сама. Позже персонаж Скарлетт Йоханссон появится в этом жилете в «Войне бесконечности».

В сцене после титров «Чёрной вдовы» героиня Флоренс Пью одета в клетчатое пальто, а затем Белова появляется в сериале «Соколиный глаз», где её образы проработали особо детально, и разбирать каждый можно долго, но все видели её костюмы — кроме этого, в котором Белова выглядит, как звезда с обложки условного журнала «Оружие и амуниция».

Как будет развиваться персонаж после сериала «Соколиный глаз», пока неясно. Недавно Том Холланд сказал, что они с Пью обсуждали возможность совместного кроссовера.

Белова — не единственный антагонист Соколиного глаза, который рвётся во вселенную Дружелюбного соседа. Винсент Д'Онофрио (Кингпин) тоже присматривается. Что сказать, его гардероб куда более предсказуем.