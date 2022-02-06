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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Аллея кошмаров» для разнообразия стала лидером отечественного проката Ножи по осени считают: стало известно, когда ждать выхода фильма «Достать ножи 2» Дуэйн Джонсон готовит сюрприз геймерам — он работает над экранизацией очень известной видеоигры Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 января «Телеовощи» — прямая трансляция
СЕРИАЛЫ
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Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 января — 6 февраля

Источник: Paramount+
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