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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Йеллоустоун» Тейлора Шеридана продлён на пятый сезон

Источник: Paramount Network

Сомнений в этом ни у кого особенно и не было, но протокол надобно блюсти, потому Paramount Network объявил-таки об официальном продлении неовестерна «Йеллоустоун» на пятый сезон. О планах начать съёмки продолжения в мае создатель проекта Тейлор Шеридан говорил ещё в конце прошлого года — шоураннер знал о продлении задолго до.

Семейная драма с Кевином Костнером в роли главы матёрого семейства Даттонов продемонстрировала рекордные рейтинги для цифровой платформы, тем самым доказав свою состоятельность и неослабевающий интерес зрителей.

В пятом сезоне вместе с Костнером в проект вернутся Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбилл, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Форри Дж. Смит, Деним Ричардс, Иэн Боэн, Финн Литтл, Райан Бингем, Джил Бирмингем, а также Джен Лэндон и Кэтрин Келли.

Теги
Йеллоустоун
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