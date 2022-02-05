«Йеллоустоун» Тейлора Шеридана продлён на пятый сезон

Сомнений в этом ни у кого особенно и не было, но протокол надобно блюсти, потому Paramount Network объявил-таки об официальном продлении неовестерна «Йеллоустоун» на пятый сезон. О планах начать съёмки продолжения в мае создатель проекта Тейлор Шеридан говорил ещё в конце прошлого года — шоураннер знал о продлении задолго до.

Семейная драма с Кевином Костнером в роли главы матёрого семейства Даттонов продемонстрировала рекордные рейтинги для цифровой платформы, тем самым доказав свою состоятельность и неослабевающий интерес зрителей.

В пятом сезоне вместе с Костнером в проект вернутся Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбилл, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Форри Дж. Смит, Деним Ричардс, Иэн Боэн, Финн Литтл, Райан Бингем, Джил Бирмингем, а также Джен Лэндон и Кэтрин Келли.