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Звёздные войны в разгаре — Hulu показал сцену из третьего сезона «Орвилла», сменившего дату выхода

Задержки в производстве, связанные с пандемией, продолжают сказываться на сериале Сета Макфарлейна «Орвилл». Заявленная на 10 марта премьера третьего сезона, получившего подзаголовок «Новые горизонты», отодвигается на лето — первая серия продолжения выйдет 2 июня.

Ну а чтобы поклонники так не страдали, стриминговый сервис Hulu как мог подсластил горькую информационную пилюлю, выкатив открывающую сцену из третьего сезона, где много космического экшена.

Многосерийная приключенческая фантастика рассказывает о событиях далёкого будущего. Не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы обитаемого космоса, при этом экипаж судна умудряется с завидной частотой влипать в разнообразные невероятные приключения.

Помимо Макфарлейна в проекте задействованы Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли и Джессика Зор.

Теги
ВидеоОрвиллHulu
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Источник фотографий: Depositphotos

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