Милош Бикович и Паулина Андреева в тизере триллера «The Тёлки» по роману Сергея Минаева

Секс, кровь и бездуховность. Цифровая платформа more.tv опубликовала тизер многосерийного драматического триллера «The Тёлки» по одноимённому роману Сергея Минаева. Премьера сериала с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Любовью Аксёновой и Викторией Толстогановой состоится 24 февраля.

В центре истории — глава PR-агентства Андрей Миркин (Бикович), который без зазрений совести соблазняет женщин и использует постельные победы в своих меркантильных целях. Но очень скоро главному герою предстоит столкнуться с последствиями своих поступков.

За режиссуру отвечает Мария Агранович («Люби их всех»).