 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Так бы сразу! Исторический фильм Ридли Скотта про Наполеона переименовали в... «Наполеона» Джейми Фокс обещает вампирам тяжёлую «жизнь» на первом кадре фильма «Дневная смена» Капитан Пикар и его враг Кью на кадрах второго сезона космофантастики «Звёздный путь: Пикар» Переноса премьеры «Бэтмена» не будет
10
СЕРИАЛЫ
1 338
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Милош Бикович и Паулина Андреева в тизере триллера «The Тёлки» по роману Сергея Минаева

Секс, кровь и бездуховность. Цифровая платформа more.tv опубликовала тизер многосерийного драматического триллера «The Тёлки» по одноимённому роману Сергея Минаева. Премьера сериала с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Любовью Аксёновой и Викторией Толстогановой состоится 24 февраля.

В центре истории — глава PR-агентства Андрей Миркин (Бикович), который без зазрений совести соблазняет женщин и использует постельные победы в своих меркантильных целях. Но очень скоро главному герою предстоит столкнуться с последствиями своих поступков.

За режиссуру отвечает Мария Агранович («Люби их всех»).

Теги
ВидеоThe Тёлки
Комментарии (10)

Ещё на эту тему

2Одержимость на исходе — вышел трейлер финального сезона «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О

Тоже интересно

Далее на КГ

2
«Назад в кино» — «Дежа вю» (Deja Vu, 2006)
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 501: «Мюнхен: На грани войны» и карликовые шутки
 27
Dying Light 2 работает кое-как, и авторы считают, что это нормально
 17
«Я стану латиноамериканской принцессой» — исполнительница роли Белоснежки так счастлива, что готова любить даже хейтеров
 4
Том Холланд без суперспособностей пытается показывать экшен в первых отрывках фильма «Анчартед: На картах не значится»
 7
Роберт Паттинсон рассказал о сиквеле «Бэтмена» ещё до премьеры фильма
 5
Джейми Фокс обещает вампирам тяжёлую «жизнь» на первом кадре фильма «Дневная смена»
 12
Смертельный вирус для богатых: Розамунд Пайк сыграет главную роль в новом триллере от режиссёра «Платформы»
 7
Nintendo Switch уже успешнее Wii и PS1
 1
Новый трейлер демонстрирует необязательные развлечения в Horizon Forbidden West
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 501: «Мюнхен: На грани войны» и карликовые шутки
 
11Ноль кадров в секунду – 407: Спен Филсон против Фила Спенсера
 
8ЕВА
 
 
2Телеовощи – 429: Отмена Судного дня
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 500: Юбилей с сюрпризом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru