Милош Бикович и Паулина Андреева в тизере триллера «The Тёлки» по роману Сергея Минаева

Секс, кровь и бездуховность. Цифровая платформа more.tv опубликовала тизер многосерийного драматического триллера «The Тёлки» по одноимённому роману Сергея Минаева. Премьера сериала с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Любовью Аксёновой и Викторией Толстогановой состоится 24 февраля.
В центре истории — глава PR-агентства Андрей Миркин (Бикович), который без зазрений совести соблазняет женщин и использует постельные победы в своих меркантильных целях. Но очень скоро главному герою предстоит столкнуться с последствиями своих поступков.
За режиссуру отвечает Мария Агранович («Люби их всех»).
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