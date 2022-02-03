Одинокий ковбой и космос на постере фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры»

Анонсированный позапрошлой весной спин-офф «Звёздного пути: Дискавери» успел обзавестись продлением на второй сезон и только-только приближается к своей премьере. Прошлым летом завершились съёмки первого сезона «Звёздного пути: Странных новых миров», и нынче приключенческая фантастика обзавелась тизерным постером, который сообщает, что первую серию подписчики цифровой платформы Paramount+ увидят 5 мая.

На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.

В сериале также снимаются Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Джесс Буш и Мелисса Навиа. Шоураннерами выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»). Голдсман также значится создателем проекта наряду с Алексом Курцманом и Дженни Люмет.