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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Одинокий ковбой и космос на постере фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры»

Анонсированный позапрошлой весной спин-офф «Звёздного пути: Дискавери» успел обзавестись продлением на второй сезон и только-только приближается к своей премьере. Прошлым летом завершились съёмки первого сезона «Звёздного пути: Странных новых миров», и нынче приключенческая фантастика обзавелась тизерным постером, который сообщает, что первую серию подписчики цифровой платформы Paramount+ увидят 5 мая.

Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.

В сериале также снимаются Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Джесс Буш и Мелисса Навиа. Шоураннерами выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»). Голдсман также значится создателем проекта наряду с Алексом Курцманом и Дженни Люмет.

Теги
ГалереяЗвёздный путь: Странные новые мирыПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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