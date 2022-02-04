«У нас почти не было шансов на победу» — звезда «Игры престолов» о критике финала

Следующей жертвой любопытствующих журналистов в объёмном касте «Игры престолов» стал Джон Брэдли. Актёр, сыгравший Сэмвелла Тарли в фэнтези-эпике, попал на допрос к прессе, потому что участвует в промо-кампании фильма-катастрофы Роланда Эммериха «Падение Луны» и вынужден рассказывать, что он думает о критике игропрестольного финала.

В беседе с Variety Брэдли — наивное летнее дитя — предположил, что сериал в любом случае провалил бы концовку, но понадеялся, что время залечит зрительские травмы.

Крайне маловероятно, что нам удалось бы угодить всем. Шанс был лишь на то, что мы порадуем меньшинство. Какой из многочисленных вариантов концовки мы не выбрали бы, всё равно все остались бы недовольны. У нас почти не было шансов на победу. Зрителям этот сериал был настолько дорог, что они в любом случае не получили удовольствия от концовки. Но, может, через несколько лет раны подзатянутся и зрители пересмотрят своё отношение к финалу, смогут взглянуть на сериал как на полноценное произведение

Что до жёсткой критики в адрес шоураннеров, то Брэдли напомнил, что Бениофф и Уайсс ответственны не только за ненавидимый многими финал, но и за весь остальной сериал, включая его лучшие моменты, поэтому не вряд ли заслуживают травли, развернувшейся в интернете.