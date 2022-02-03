Неизвестные на постерах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Кажется, тут всё Средиземье перефоткали. Официальный твиттер-аккаунт многосерийного эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» решил напомнить о недюжинном размахе предыстории — в сети опубликована объёмистая подборка персонажных постеров сериала. Может быть, кого-то из героев вы и узнаете, но далеко не всех — ни лиц, ни имён нам пока не раскрывают.

Премьера приквела знаменитой трилогии по миру Дж. Р. Р. Толкина состоится 2 сентября.

В эпике о событиях Второй эпохи Средиземья снимаются Синтия Аддай-Робинсон, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера, Ленни Генри, Саймон Мерреллс, Алекс Таррант, Бенджамин Уокер Сара Звангобани, Питер Маллан, Йен Блэкбёрн, Кип Чапман, Энтони Крам, Тристан Гравель, Фабиан Маккалум, Джефф Моррелл, Ллойд Оуэн и другие. Шоураннерами проекта значатся Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей; они же отвечают за сценарий, написанный совместно с Брайаном Когманом («Игра престолов»).