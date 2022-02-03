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Неизвестные на постерах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Кажется, тут всё Средиземье перефоткали. Официальный твиттер-аккаунт многосерийного эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» решил напомнить о недюжинном размахе предыстории — в сети опубликована объёмистая подборка персонажных постеров сериала. Может быть, кого-то из героев вы и узнаете, но далеко не всех — ни лиц, ни имён нам пока не раскрывают.

Премьера приквела знаменитой трилогии по миру Дж. Р. Р. Толкина состоится 2 сентября.

В эпике о событиях Второй эпохи Средиземья снимаются Синтия Аддай-Робинсон, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера, Ленни Генри, Саймон Мерреллс, Алекс Таррант, Бенджамин Уокер Сара Звангобани, Питер Маллан, Йен Блэкбёрн, Кип Чапман, Энтони Крам, Тристан Гравель, Фабиан Маккалум, Джефф Моррелл, Ллойд Оуэн и другие. Шоураннерами проекта значатся Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей; они же отвечают за сценарий, написанный совместно с Брайаном Когманом («Игра престолов»).

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»
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ПостерыГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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