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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

Себастиан Стэн прокомментировал возможную роль молодого Люка Скайуокера в проектах по «Звёздным войнам»

Источник: Marvel Studios

Себастиану Стэну уже очень давно прочат роль молодого Люка Скайуокера в будущих проектах по «Звёздным войнам». Фандом считает, что уж очень он похож на раннего Марка Хэмилла. Актёр не против такого развития событий, но пока что отшучивается.

Послушайте, это очень мило, никогда не говори никогда. Марк Хэмилл — мой отец, и он это знает. Я звоню ему каждое Рождество, чтобы сказать: «Просто хочу, чтобы ты знал, что я рядом».

Ну, если Марк Хэмилл позвонит мне лично и скажет, что не против разделить эту роль со мной, тогда я поверю, но до тех пор — нет.

 
Себастиан Стэн, не любит зарекаться

Скорее всего, преемнического звонка ждать не стоит. Хэмилл уже давно написал в твиттере по этому поводу что-то в духе «будто я здесь что-то решаю».

В любом случае, пока у Стэна и других дел хватает. После сериала «Сокол и Зимний солдат» и фильма «Код 355» у актёра на очереди ещё четыре проекта, первый из которых — вышедший на этой неделе мини-сериал «Пэм и Томми».

Комментарии (2)

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