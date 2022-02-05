Актриса, играющая небинарного персонажа в сиквеле «Секса в большом городе», ответила хейтерам

Актриса Сара Рамирес играет в продолжении легендарного «Секса в большом городе» небинарного персонажа Че Диас, ведущего подкасты и стендап-концерты. А ещё Че крутит роман с Мирандой и увозит её из Нью-Йорка. Само собой, жизнь фанатов к такому не готовила, и Рамирес столкнулась с волной непонимания.

Я очень хорошо осведомлена о ненависти в интернете, но я должна защищать своё психическое здоровье и мастерство. Это для меня гораздо важнее, я же живой человек. Я действительно горжусь тем, что мы сделали. Создали персонажа несовершенного, сложного, который здесь не для того, чтобы нравиться и не для чьего-либо одобрения, а для того, чтобы быть собой.

Я же не контролирую то, что написано в сценарии. Сильные эмоции, которые люди испытывают по поводу репрезентативности в сериале, похвальны. Однако в реальной жизни есть много разных людей, способных говорить правду множеством разных способов. У Че Диас есть своя аудитория, к которой он может обратиться.

Сара Рамирес, и без нас всё знает