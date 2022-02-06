Авторы «Бэтвумен» готовят для The CW сериал «Рыцари Готэма»

Создатели наверняка сверхсупешного по каким-нибудь меркам сериала «Бэтвумен» готовят ещё один телекомикс — телеканал The CW одобрил съёмки пилотной серии ансамблевого экшена «Рыцари Готэма» о новом поколении городских супергероев.

Брюс Уэйн убит, и его мятежный приёмный сын собирает команду из отпрысков врагов Бэтмена. Главных героев единит то, что их всех обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Теперь самые разыскиваемые «преступники» в Готэме должны доказать свою невиновность. Мегаполис без Бэтмена погружается в хаос и беззаконие, но надежда жива в лице команды несправедливо обвинённых изгоев, назвавших себя Рыцарями Готэма.

Разработкой многообещающего пилота занимаются Чед Фивиш, Джеймс Стотеро и Натали Абрамс. За производство отвечают Berlanti Productions и Warner Bros. Television. В исполнительных сценаристах значатся, конечно же, Грег Берланти и Сара Шехтер, а срежиссирует пилот Дэнни Кэннон.