 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сыгравшая Ариэль Холли Бэйли обещает: «Русалочка» расскажет о женской силе «Морбиус» с Джаредом Лето получил новую дату выхода в российском прокате Мискаст! Исполнительница роли Белоснежки переживает первый масштабный хейт в своей жизни Джованни Рибизи, Мэттью Гуд и Майлз Теллер на кадрах из сериала о создании «Крёстного отца» Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 501: «Мюнхен: На грани войны» и карликовые шутки
2
СЕРИАЛЫ
194
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Авторы «Бэтвумен» готовят для The CW сериал «Рыцари Готэма»

Источник: The CW

Создатели наверняка сверхсупешного по каким-нибудь меркам сериала «Бэтвумен» готовят ещё один телекомикс — телеканал The CW одобрил съёмки пилотной серии ансамблевого экшена «Рыцари Готэма» о новом поколении городских супергероев.

Брюс Уэйн убит, и его мятежный приёмный сын собирает команду из отпрысков врагов Бэтмена. Главных героев единит то, что их всех обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Теперь самые разыскиваемые «преступники» в Готэме должны доказать свою невиновность. Мегаполис без Бэтмена погружается в хаос и беззаконие, но надежда жива в лице команды несправедливо обвинённых изгоев, назвавших себя Рыцарями Готэма.

Разработкой многообещающего пилота занимаются Чед Фивиш, Джеймс Стотеро и Натали Абрамс. За производство отвечают Berlanti Productions и Warner Bros. Television. В исполнительных сценаристах значатся, конечно же, Грег Берланти и Сара Шехтер, а срежиссирует пилот Дэнни Кэннон.

Теги
Рыцари Готэма
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

4«Сверхъестественный» приквел Дженсена Эклса «Винчестеры» получил добро на съёмки пилота 7Гранту Гастину повысили зарплату — девятый сезон «Флэша» гарантирован 4Дженсен Эклс не рассказал Джареду Падалеки о приквеле «Сверхъестественного» по очень важной причине 12Тизер «Зачарованных» представил замену старшей сестры в четвёртом сезоне 26Чернокожий Джокер и Ядовитый Плющ на свежем постере третьего сезона «Бэтвумен» 11Звезда «Стрелы» возвращается — The CW готовит сериал про Джона Диггла

Тоже интересно

Далее на КГ

5
Тандиве Ньютон покаялась перед темнокожими актрисами за роль в новом фильме
 0
Роберт Паттинсон в боевом режиме на свежем кадре «Бэтмена» Мэтта Ривза
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Падение Луны»
 1
Звезда «Пацанов»сыграет в новом фильме Гая Ричи (первые фото со съёмок)
 3
Вампиры против пришельцев — есть такой комикс и его экранизируют
 3
«Чудаки навсегда» вмазали по шарам «Падению Луны» в американском прокате
 0
Киллиан Мёрфи назвал шестой сезон «Острых козырьков» чертовски мрачным
 10
Дэвид Линч присоединился к касту нового фильма Стивена Спилберга
 11
Подсадили: «Эйфория» продлена на третий сезон
 4
Сара Джессика Паркер против съёмок Ким Кэттролл в продолжении «Секса в большом городе»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 501: «Мюнхен: На грани войны» и карликовые шутки
 
11Ноль кадров в секунду – 407: Спен Филсон против Фила Спенсера
 
8ЕВА – 462: Бодзи-позитив
 
2Телеовощи – 429: Отмена Судного дня
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 500: Юбилей с сюрпризом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru