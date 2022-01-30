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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Гранту Гастину повысили зарплату — девятый сезон «Флэша» гарантирован

Источник: The CW

Главный супергеройский сериал Arrowverse прочно вошёл в статус ветерана, но всё ещё живее всех живых. Исполнитель главной роли в сериале «Флэш» завершает переговоры с каналом The CW по заключению нового контракта, чтобы вернуться в девятом сезоне к роли Барри Аллена.

Портал Deadline со ссылкой на инсайдеров сообщает, что обсуждалась возможность многолетнего контракта, но мудрый Грант Гастин, очевидно, подозревающий о наличии жизни за пределами The CW, согласился продлить договорённость только на один год. При этом актёр выбил себе повышение зарплаты и будет получать свыше $ 200 тыс. за эпизод. По слухам, его присутствие в сюжете девятого сезона распространяется всего на 15 эпизодов.

К слову, официального анонса продолжения экшен-драмы о Барри Аллене пока не было, но это лишь вопрос времени, и проект на верном пути к обретению статуса самого продолжительного сериала вселенной «Стрелы», завершившейся после восьмого сезона.

Теги
Флэш
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