«Сверхъестественный» приквел Дженсена Эклса «Винчестеры» получил добро на съёмки пилота

Важный продюсерский проект Дженсена Эклса, из-за которого он чуть не рассорился со своим экранным младшим братюней Джаредом Падалеки, преодолел важный барьер — телеканал The CW одобрил съёмки пилотного эпизода сериала «Винчестеры», где Эклс ещё и выступает рассказчиком, а Падалеки — никем.

Прошлым летом проект получил добро на сценарную разработку и теперь со всей официальностью переходит на новый производственный уровень.

Мистическая драма расскажет о молодости родителей Сэма и Дина, где последний выступит в роли рассказчика и поведает зрителям «эпическую историю любви» о том, как Джон повстречал Мэри и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

Сценарий пилота написал один из исполнительных продюсеров «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Дженсен Эклс и его супруга Дэниил Эклс входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производственный процесс курируют Chaos Machine Productions, Warner Bros. Television и CBS Studios.