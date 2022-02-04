 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сделка между Microsoft и Activision — не главная новость недели? Гарет Эванс и Майкл Бэй переосмыслят культовый «Рейд» для Netflix E3 2022 опять пройдёт исключительно в онлайне Режиссёр, спасший карьеру Николаса Кейджа, может снять продолжение «Тихого места» Назло Дикаприо: Джозеф Гордон-Левитт и Хлоя Грейс Морец хотят первыми сняться в триллере про крупнейшее массовое самоубийство
СЕРИАЛЫ
189
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Сверхъестественный» приквел Дженсена Эклса «Винчестеры» получил добро на съёмки пилота

Источник: The CW

Важный продюсерский проект Дженсена Эклса, из-за которого он чуть не рассорился со своим экранным младшим братюней Джаредом Падалеки, преодолел важный барьер — телеканал The CW одобрил съёмки пилотного эпизода сериала «Винчестеры», где Эклс ещё и выступает рассказчиком, а Падалеки — никем.

Прошлым летом проект получил добро на сценарную разработку и теперь со всей официальностью переходит на новый производственный уровень.

Мистическая драма расскажет о молодости родителей Сэма и Дина, где последний выступит в роли рассказчика и поведает зрителям «эпическую историю любви» о том, как Джон повстречал Мэри и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

Сценарий пилота написал один из исполнительных продюсеров «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Дженсен Эклс и его супруга Дэниил Эклс входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производственный процесс курируют Chaos Machine Productions, Warner Bros. Television и CBS Studios.

Теги
ВинчестерыДженсен Эклз
Комментарии

Ещё на эту тему

3«У нас почти не было шансов на победу» — звезда «Игры престолов» о критике финала 9Неизвестные на постерах сериала «Властелин колец. Кольца власти» +Гугу Мбата-Роу продолжит следить за правильным течением времени во втором сезоне «Локи»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Смерть японским монстрам: большая презентация GhostWire: Tokyo
 3
«У нас почти не было шансов на победу» — звезда «Игры престолов» о критике финала
 2
Аарон Экхарт нарушит монополию Киану Ривза на месть за смерть любимой собаки, но это будет полицейский триллер
 28
Горячо! Сальма Хайек играет Геру — жену Зевса в рассекреченном проекте Арнольда Шварценеггера (постер)
 2
Кричи — не кричи: перезапуск культового ужастика обеспечил нам «Крик 6»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Параллельные матери»
 2
«Дюна» лидирует по числу номинаций на премию BAFTA
 1
Деми Мур и Маргарет Куэлли сыграют в феминистском боди-хорроре
 2
Себастиан Стэн прокомментировал возможную роль молодого Люка Скайуокера в проектах по «Звёздным войнам»
 9
Неизвестные на постерах сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
10Ноль кадров в секунду – 407: Спен Филсон против Фила Спенсера
 
8ЕВА
 
 
2Телеовощи – 429: Отмена Судного дня
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 500: Юбилей с сюрпризом
 
1Ноль кадров в секунду – 406: 40-ваттный многочлен бандикутит
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru