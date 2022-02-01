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Режиссёр главного хита Netflix возглавил сериал по вселенной Dungeons & Dragons

Источник: Netflix

Студия eOne, занятая разработкой сериалов по миру культового игрового франчайза «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons), отыскала подходящего человека для запуска своей многосерийной вселенной. Проектом-флагманом, который послужит краеугольным камнем телевселенной, займётся Роусон Маршалл Тёрбер — постановщик полнометражного хита Netflix «Красное уведомление».

У проекта нет ни синопсиса, ни даже приблизительного описания, поэтому о чём пойдёт речь в эпическом фэнтези о легендарном мире людей, эльфов, орков и целой армии других сказочных существ, пока не сообщается.

Тёрбер отвечает за сценарий и режиссуру пилотного эпизода, а также выступит его исполнительным продюсером, оставляя за собой творческий контроль над проектом в целом. У будущего сериала пока нет платформы вещания, но желающие приютить его уже имеются, их имена пока не сообщают.

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