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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннерам «Властелина колец: Колец власти» в проект помог попасть Джей Джей Абрамс

Источник: Amazon

Возглавляющие самый дорогой сериал с истории Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн рассказали, как им удалось вписаться в амбициозный проект. Оказывается, немаловажную роль в их выдвижении на пост шоураннеров «Властелина колец: Колец власти» сыграл Джей Джей Абрамс, работавший с ними над «Стартреком: Бесконечностью».

Мы были отчасти тёмными лошадками. А Amazon разговаривал со всеми, у кого были хоть какие-то идеи о «Властелине колец».

Абрамс прослышал о поисках шоураннеров в громкий проект и замолвил за своих бывших коллег словечко перед продюсерами стриминговой платформы. Благодаря его рекомендации творческий дуэт получил возможность представить свой 50-часовой вариант сериала Amazon Studios и The Tolkien Estate. Как видим, питчинг прошёл успешно.

Мы доказали свою увлечённость материалом, а наш взгляд совпал с аппетитами и амбициями Amazon.

 
Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн, удачно спелись

Нынче Маккею и Пэйну, умудрившимся поработать над кучей проектов, так и не добравшихся до экранов, уж точно удастся выйти на свет — статус приквела «Властелина колец» не позволит отсидеться в тени, и первые промо-материалы это с лёгкостью доказывают.

Теги
Властелин колец. Кольца властиAmazonДжей Джей Абрамс
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